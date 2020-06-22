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وزير الخارجية يبحث العلاقات مع نظراءه في 4 دول آسيوية

Time منذ ساعة
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وزير الخارجية يبحث العلاقات مع نظراءه في 4 دول آسيوية

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بنظيره الماليزي ماليزيا هشام الدين حسين.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والإقليمية الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بنظيره البنجلاديشي الدكتور إيه كي عبدالمؤمن، واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمود شاه قريشي، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مـن خاف ســـــــلم .
. راعــي الـددســـن .
رحمــهم الله جميـــعاُ
واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة

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