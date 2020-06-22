تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
"الصحة العالمية" توضح مدى أهمية ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة
منذ ساعة
1373
جنيف (صدى):
قالت منظمة الصحة العالمية إنه ليس من الضروري ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة؛ لأنها ستقلل من القدرة على التنفس.
وأوضحت أن العرق أثناء ممارسة الرياضة يتسبب في ابتلال الكمامة بسرعة وهو ما يؤدي إلى صعوبة التنفس.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مـن خاف ســـــــلم .
. راعــي الـددســـن .
رحمــهم الله جميـــعاُ
واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
أخر الأخبار
اميرة محمد تتحدث عن الحالة الصحية للفنان خالد عبدالرحمن
منذ 4 دقائق
146
بالفيديو .. رونالدو يتباهى بسيارته الجديدة
منذ 4 دقائق
1136
موقف طريف لمذيع الاخبارية بسبب سرعة شريط القراءة
منذ 5 دقائق
129
انتبه من الذئاب
منذ 6 دقائق
150
الله يتمم على خير
منذ 6 دقائق
156
محمد الدعيع من الماضي
منذ 7 دقائق
156
التحالف: الحوثيون أطلقوا طائرات مسيرة مفخخة نحو المملكة
منذ 13 دقيقة
1211
«البلديات» تدعو النساء للإبلاغ فورًا عن صالونات التجميل غير الملتزمة
منذ 15 دقيقة
1207
وظائف شاغرة في مكتبة جرير
منذ 18 دقيقة
1236
رابطة الليغا تعلن عن بروتوكول عودة الجماهير للملاعب
منذ 24 دقيقة
1272