استرد حسابك على "واتساب" و بـ 3 خطوات

وكالات (صدى):
يتعرض الكثير من مستخدمي تطبيق "واتساب" إلى السرقة؛ حيث يحاول المحتالون خداع المستخدمين؛ للوصول إلى رمز التحقق المكون من ستة أرقام الذي يستخدمه WhatsApp لتسجيل الدخول.
وفي حالة تعرض حسابك للسرقة يمكنك استرداده من خلال 3 خطوات كالتالي:
1- سجل الدخول مرة أخرى إلى واتساب باستخدام رقم هاتفك، وسوف تتلقى رمز التحقق المكون من ستة أرقام عبر الرسائل القصيرة التي يقرأها التطبيق ويسجل دخولك تلقائيًا، بمجرد تسجيل الدخول، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.
2- وفي حال سبقك المخترق بهذه الخطوة، وقام بتنشيط التحقق من خطوتين بعد الوصول إلى حسابك، فللأسف سيتعين عليك الانتظار لمدة سبعة أيام لاسترداد حسابك، لكن أثناء انتظارك لن يكون بمقدور المخترق الوصول إلى حسابك.
3- يمكنك أيضًا مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالدعم الفني وهو: [email protected]، بعد ذلك ستتلقى رقم البلاغ في رسالة آلية تصل إليك من الشركة، بحسب موقع Indian Express.