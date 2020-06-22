"قرقاش" مُثمنًا جهود المملكة " تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام في اليمن "

أبوظبي (صدى):
ثمّن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، جهود المملكة في التوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق.
وقال "قرقاش" : "الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة علي جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا " .
واستجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف إطلاق النار في أبين الذي دعا إليه التحالف العربي.