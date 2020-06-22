نابولي يسعى إلى قطع الطريق على يوفنتوس

وكالات (صدى):
تسعى إدارة نادي نابولي الإيطالي، إلى تجديد عقد المهاجم البولندي أركاديوز ميليك وقطع الطريق على يوفنتوس.
وأكدت تقارير إيطالية، أن إدارة نابولي تطلب الحصول على 50 مليون يورو، للسماح برحيل ميليك، كما أن رئيس النادي يرفض التخلي عنه تمامًا.
وكان اللاعب قد انضم للفريق صيف العام 2016، وشارك في 24 مباراة الموسم الحالي مع نابولي، في مختلف المسابقات، سجل فيها 12 هدفا، بينها 3 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.
وأوضحت التقارير، أن نابولي عرض على ميليك زيادة راتبه من 2.5 إلى 3.5 مليون يورو سنويًا.