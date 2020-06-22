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صورة قديمة من داخل الحرم المكي عام 1947

Time منذ 5 ساعات
Views 1487
صورة قديمة من داخل الحرم المكي عام 1947

نايف السالم (صدى):
وثٌقت صورة قديمة ومميزة، ملامح الحياة داخل الحرم المكي الشريف، عام 1947م.

وظهر العديد من المواطنين والمواطنات، الذين ذهبوا لأداء الصلاة والتعبد، بالزي التقليدي.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكي .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
الله يزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
جميله ماشــاء الله عليـها .
. راعــي الـددســـن .
الله يوفقـــــــهم .

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