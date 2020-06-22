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صورة قديمة من داخل الحرم المكي عام 1947
منذ 5 ساعات
1487
نايف السالم (صدى):
وثٌقت صورة قديمة ومميزة، ملامح الحياة داخل الحرم المكي الشريف، عام 1947م.
وظهر العديد من المواطنين والمواطنات، الذين ذهبوا لأداء الصلاة والتعبد، بالزي التقليدي.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
اوكي .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
الله يزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
جميله ماشــاء الله عليـها .
. راعــي الـددســـن .
الله يوفقـــــــهم .
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