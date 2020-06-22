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شاهد.. فرحة مواطنين ومقيمين بعودة التدريبات بالصالات الرياضية

Time منذ ساعتين
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شاهد.. فرحة مواطنين ومقيمين بعودة التدريبات بالصالات الرياضية

عادل الحربي (صدى):
أبدى مواطنون ومقيمون مشتركون في الصالات والمراكز الرياضية فرحتهم بعد العودة إلى التدريبات.

وأكدت إحدى المشتركات سعادتها بعودة التدريبات، كما أبدى مشتركون آخرون فرحتهم بإعادة العمل بالمراكز والصالات الرياضية.

وشدد بعض المشتركين على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات التى أصدرتها وزارة الرياضة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند ممارسة التدريبات، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق عن عودة الأنشطة الرياضية، وذلك بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خلفية جائحة كورونا.

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مـن خاف ســـــــلم .
. راعــي الـددســـن .
رحمــهم الله جميـــعاُ
واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة

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