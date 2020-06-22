نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

علياء الرقابي تزوجت عضو الشورى "الفوزان" منذ 25 عاما وشقيقها مسؤول بالخارجية

Time منذ 5 ساعات
Views 1479
علياء الرقابي تزوجت عضو الشورى "الفوزان" منذ 25 عاما وشقيقها مسؤول بالخارجية

نايف السالم (صدى):
نعى عدد من النشطاء في المملكة الراحلة علياء عبدالله الرقابي ، زوجة عضو مجلس الشورى، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان.

وكانت "الرقابي" رحلت أمس بعد 4 أيام من إعلان زوجها عن دخول فيروس كورونا إلى أسرته.

وعلى الرغم من أن "الرقابي" لم تحظى بمساحة في الإعلام إلا أنها أثرت في حياة زوجها حيث رافقته في مسيرة حياته طوال أكثر من 25 عاما من الزواج، ورحلت وهي في الـ 50 من عمرها

ولدت في مدينة حائل، وهي سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة بكالوريوس من جامعة حائل.

ورُزق "الفوزان" من زوجته الراحلة بابنه خالد وابنته أروى، وأخاها هو الدكتور عبدالعزيز الرقابي مدير عام الإدارة العامة للمراسم والتشريفات بوزارة الخارجية.

وكان عضو مجلس الشورى أعلن قبل 4 أيام فقط عن تسلل فيروس ”كورونا“ إلى أفراد من عائلته إلا أنه لم يتطرق إلى ذكر سبب وفاة زوجته علياء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكي .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
الله يزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
جميله ماشــاء الله عليـها .
. راعــي الـددســـن .
الله يوفقـــــــهم .

أخر الأخبار

الصحة تشترط تحميل "توكلنا" و"تباعد" للدخول إلى مبانيها
الصحة تشترط تحميل "توكلنا" و"تباعد" للدخول إلى مبانيها
Time منذ 11 دقيقة Views 1208
جوليانو يشكو النصر في "الفيفا": لم استلم مستحقاتي
جوليانو يشكو النصر في "الفيفا": لم استلم مستحقاتي
Time منذ 16 دقيقة Views 1243
شاهد .. أول يوم عمل لنظام النقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز
شاهد .. أول يوم عمل لنظام النقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز
Time منذ 23 دقيقة Views 1392
محمد الشيخي : هناك لي ذراع من بعض اللاعبين للأندية
محمد الشيخي : هناك لي ذراع من بعض اللاعبين للأندية
Time منذ 26 دقيقة Views 210
بالصور.. لاعبو الحزم يخضعون لفحص كورونا
بالصور.. لاعبو الحزم يخضعون لفحص كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1296
محمد الذايدي : كنت على قناعة ان هناك أندية لم يكتمل عملها عند بداية المنافسات
محمد الذايدي : كنت على قناعة ان هناك أندية لم يكتمل عملها عند بداية المنافسات
Time منذ 29 دقيقة Views 184
عبدالكريم الحمد : الاندية تعاني من ضغوطات وكلاء اللاعبين
عبدالكريم الحمد : الاندية تعاني من ضغوطات وكلاء اللاعبين
Time منذ 30 دقيقة Views 157
عبدالعزيز المريسل : هناك أندية لم تستطيع الإتفاق على التمديد مع لاعبيها
عبدالعزيز المريسل : هناك أندية لم تستطيع الإتفاق على التمديد مع لاعبيها
Time منذ 32 دقيقة Views 163
فؤاد أنور : يجب على الأندية والاتحاد السعودي ان تعمل على موضوع العقوبات بشكل كبير
فؤاد أنور : يجب على الأندية والاتحاد السعودي ان تعمل على موضوع العقوبات بشكل كبير
Time منذ 41 دقيقة Views 188
عبدالكريم الحمد : تحديد وقت لرفع قوائم اللاعبين الذين وافقوا على تمديد عقودهم
عبدالكريم الحمد : تحديد وقت لرفع قوائم اللاعبين الذين وافقوا على تمديد عقودهم
Time منذ 42 دقيقة Views 184