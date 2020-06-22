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طريقة تشغيل السيارة إذا تلفت بطارية الريموت

Time منذ 4 أيام
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طريقة تشغيل السيارة إذا تلفت بطارية الريموت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قد يتعرض البعض منا إلى تلف بطارية الريموت الخاص بالسيارة، وفي هذه الحالة نقع في مأزق بدون شك.

ووضعت شركات السيارات حل لهذه المشكلة،؛ حيث أن حل هذه المشكلة يكون في المفتاح الخفي، وهو مفتاح يدوي طبيعي يكون داخل الريموت مخصص لمشكلة مثل هذه.

ولكن عند النظر لن تجد له مكان في مقبض السيارة لفتح الباب، فهنا تظهر مشكلة ثانية كيف يمكن فتح باب السيارة بدون موضع للمفتاح اليدوي بالمقبض بها فمن الوارد حدوث أي عرض طارئ و تحتاج أن تقوم بذلك بطريقة يدوية كما كان يحدث قديما ؛ لذلك تم وضع مكان للمفتاح اليدوي في مقبض الباب ولكن يكون مخفي أسفل غطاء على مقبض الباب.

والان استخرج ب المفتاح المخفي من الريموت واضغط به على الغطاء من الأسفل حيث توجد فتحة صغيرة عند الضغط عليها يتم نزع الغطاء، وستجد أسفل الغطاء موضع للمفتاح اليدوي تضعه ثم وتفتح الباب بشكل طبيعى كما في السيارات العادية .

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. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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