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جامعة الإمام: "لن نتنازل عن حقنا لمن يسيء لنا"

Time منذ 5 ساعات
Views 1513
جامعة الإمام: "لن نتنازل عن حقنا لمن يسيء لنا"

جدة (صدى):
طالبت جامعة الإمام محمد بن سعود، اليوم الإثنين، من لديه شكوى تتعلق بالجامعة أن يتبع الإجراءات الرسمية لتوصيل شكواه وعلاجها عبر القنوات الرسمية وعدم الإساءة للجامعة.

وقالت الجامعة عبر "تويتر" : "تؤكد جامعة الإمام أنها تتابع باهتمام بالغ كل ما ينشر حولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأنه يدرس بعناية من قبل الجهات المعنية، وأنها تتخذ الإجراءات المناسبة لضبط الأداء ومتابعته ومعالجة أي قصور؛ وفقاً لما يمليه النظام ومصلحة الوطن والجامعة".

وتابعت: "وتؤكد الجامعة أنها لن تتنازل عن حقها -المكتسب نظاماً- لمن يسيء لها أو لأي من مسؤوليها بغير وجه حق، حسب الإجراءات القانونية التي تكفلها لها الدولة، وتطلب الجامعة من له حق أو شكوى، أن تكون الإجراءات -لتحقيق ذلك- عبر القنوات الرسمية المتبعة نظاما، مثمنة ومقدرة للجميع حرصهم ووطنيتهم".

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكي .
. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
الله يزاك كل خير يخوي abdul ويطول عمرك .
. راعــي الـددســـن .
جميله ماشــاء الله عليـها .
. راعــي الـددســـن .
الله يوفقـــــــهم .

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