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التحالف: سننشر مراقبين على الأرض في "أبين" لمراقبة وقف إطلاق النار

Time منذ 48 دقيقة
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التحالف: سننشر مراقبين على الأرض في "أبين" لمراقبة وقف إطلاق النار

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة (سقطرى) ومحافظة (أبين)، فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف اطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

وأضاف أن التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة (سقطرى) ووقف إطلاق النار في (أبين) وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي.

وبين العقيد المالكي أن التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة ، مؤكداً أن التحالف يقف دائما الى جانب اليمن وشعبه الشقيق و مستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه .

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في (أبين) لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات ، كما أن التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن و لتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
لا تلعب بالنار تحرق صبيعك..

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