الاتحاد يستعين بطائرة خاصة لنقل لاعبيه

ماجد محمد (صدى):
كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن أبرز ما يقوم به النادي حاليًا استعدادًا لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن النادي سيستعين بطائرة خاصة من أجل نقل لاعبيه الأجانب، وكذلك لنقل فابيو كاريلي مدرب الفريق الكروي الأول، وباقي الجهاز الفني.
وأضاف أن أحمد كعكي، نائب رئيس النادي، هو من تكفل بهذه الطائرة، منوهاً بمشاركة رومارينهو، في المباراة المقبلة للفريق.
الجدير بالذكر أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستنطلق في 4 أغسطس المقبل.