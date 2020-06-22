نصائح لخسارة الوزن باستخدام الشاي الأبيض

متابعه_أميرة خالد (صدى):
يستخدم الشاي الأبيض كوسيلة تُمكن الفرد من خسارة الوزن، لكن البعض يرى أن هناك عدة أشياء أخرى يجب مراعاتها عند الاعتماد عليه في الحمية.
وينصح الخبراء بأن يتناول الفرد عند الفطور كوب من الشاي الأبيض، ومعه ملعقة صغيرة من الجبنة منزوعة الدسم، وكوب من عصير البرتقال، وقطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل.
أما عند الغداء، فيجب أن يتناول الفرد كوب من الشاي الأبيض، ومعه كوب حساء خضار، وقطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي، وطبق سلطة فواكه.
وفي العشاء، فيجب أن يكتفي الفرد بتناول كوب لبن زبادي من دون دسم، وحبة من الفاكهة، وكوب من الشاي الأبيض.
كما يجب أن يحرص الفرد على ممارسة التمارين الرياضية، وأيضا أن يبتعد عن تناول السكريات.