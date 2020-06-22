رئيس الوحدة يطالب اللاعبين ببلوغ دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
بالتزامن مع قرب عودة نشاط كرة القدم، طالب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سلطان أزهر، اللاعبين ببلوغ دوري أبطال آسيا.
وتقرر أن تُستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الرابع من أغسطس المقبل، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ 39 نقطة.
وخلال اجتماع الرئيس باللاعبين، طالبهم بالحفاظ على مكتسبات الفريق في الدوري والتمسك بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا.
وأعلن نادي الوحدة، أن مدرب الفريق دانييل كارينيو واللاعبين المحترفين الأجانب "سيبدأ وصولهم إلى المملكة خلال الأيام القادمة.