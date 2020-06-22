بالفيديو.. جميع الاتحادات والأندية ملزمة باتباع الدليل الإرشادي الخاص بالتدريبات

ماجد محمد (صدى):
كشف وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام الدكتور رجاء الله السلمي، أن جميع الاتحادات والأندية ملزمة بإتباع الدليل الإرشادي الخاص بالتدريبات والمنافسات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كلنا مسؤول"، أننا مشتاقين لعودة الرياضة لكن يجب أن تكون بحذر، مشيرًا إلى أنه فيما يخص المراكز والصالات الرياضية فهناك بروتوكول خاص بها.
وأكد أن هناك رغبة من الجميع في الالتزام بالبروتوكولات؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وأصدرت وزارة الرياضة، بروتوكولاً بالتزامن مع اقتراب عودة الأنشطة الرياضية، التي ستبدأ في الرابع من أغسطس القادم.