تزايد محاولات الانتحار بين الجينات اليمنيات هربًا من جحيم الحوثي

فهمي محمد (صدى):
زادت محاولات الانتحار بين السجينات في صنعاء هربًا من ظروف الاعتقال السيئة التي يعيشونها في سجون مليشيات الحوثي الإيرانية؛ حيث قال المحامي نبيل فاضل، رئيس الشبكة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن سجينتين حاولتا الانتحار في السجن المركزي بصنعاء خلال هذا الأسبوع إلى المستشفى.
وأوضح نبيل فاضل، أنهما ترقدان حالياً في العناية المركزة؛ لافتًا إلى أن محاولتي الانتحار تزامنتا مع توقيف أفراح الحرازي مسؤولة سجن النساء ومعها نائب مدير السجن، على خلفية معلومات عن ضلوعهما بإعطاء جرعة مخدرات عالية للسجينتين أفقدتهما الوعي.
وتأتي هذه الواقعة بعدما أعلنت الميليشيات انتحار سجينة قبل فترة في ظروف غامضة داخل سجن النساء التابع للسجن المركزي في صنعاء وإجبار أهلها على دفن جثتها قبل استكمال التحقيقات، وذلك رغم تأكيد الطبيب الشرعي وجود كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وكسر في العنق.