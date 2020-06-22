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تزايد محاولات الانتحار بين الجينات اليمنيات هربًا من جحيم الحوثي

Time منذ ساعتين
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تزايد محاولات الانتحار بين الجينات اليمنيات هربًا من جحيم الحوثي

فهمي محمد (صدى):
زادت محاولات الانتحار بين السجينات في صنعاء هربًا من ظروف الاعتقال السيئة التي يعيشونها في سجون مليشيات الحوثي الإيرانية؛ حيث قال المحامي نبيل فاضل، رئيس الشبكة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن سجينتين حاولتا الانتحار في السجن المركزي بصنعاء خلال هذا الأسبوع إلى المستشفى.

وأوضح نبيل فاضل، أنهما ترقدان حالياً في العناية المركزة؛ لافتًا إلى أن محاولتي الانتحار تزامنتا مع توقيف أفراح الحرازي مسؤولة سجن النساء ومعها نائب مدير السجن، على خلفية معلومات عن ضلوعهما بإعطاء جرعة مخدرات عالية للسجينتين أفقدتهما الوعي.

وتأتي هذه الواقعة بعدما أعلنت الميليشيات انتحار سجينة قبل فترة في ظروف غامضة داخل سجن النساء التابع للسجن المركزي في صنعاء وإجبار أهلها على دفن جثتها قبل استكمال التحقيقات، وذلك رغم تأكيد الطبيب الشرعي وجود كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وكسر في العنق.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
لا تلعب بالنار تحرق صبيعك..

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