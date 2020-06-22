وليد الفراج: بعد 24 ساعة من الآن سيتم تحديد تواريخ مباريات الدوري

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مواعيد مباريات الثمانية جولات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حُدد يوم 4 أغسطس موعدًا لاستئناف المسابقة .
وكتب الفراج عبر حسابه في " تويتر " : " بعد 24 ساعة من الآن سيتم تحديد تواريخ مباريات الجولات الثماني المتبقية من الدوري، أما ديربي الهلال والنصر، فهو بدون أي تعديل، وأتوقع حضورًا كبيرًا للحكم السعودي في المباريات المقبلة " .
وكانت وزارة الرياضة، قد أعلنت عن توقف النشاط الرياضي في المملكة في الـ14 من مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا .
وبشأن تأجيل مباراة الديربي بين النصر والهلال، فقد أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن هناك رغبة لتأجيل مباراة الديربي، إلا أن الفراج أعلن عن عدم وجود أي نية لتأجيل المباراة .
الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة كانت قد حددت الطاقة الاستيعابية التي من المفترض وضعها في الصالات والمراكز الرياضية كما جاء في بروتوكول النشاط الرياضي، والذي جاء كالتالي: " التباعد بمسافة متر ونصف إلى مترين للشخص الواحد؛ وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، تخصيص مساحة 90 مترًا مربعًا لكل 10 أشخاص، بواقع 9 أمتار مربعة لكل شخص، منع دخول المشتركين بعد وصول المركز الرياضي أو الصالة للطاقة الاستيعابية المحددة، إضافة لوجود مخالفة كبرى ستقع على المركز الرياضي في حال تم تجاوز عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول " .