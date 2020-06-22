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شاهد.. سخرية عبدالعزيز بغلف من نية تأجيل ديربي الهلال والنصر

Time منذ ساعتين
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شاهد.. سخرية عبدالعزيز بغلف من نية تأجيل ديربي الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
سخر عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر، من الأنباء عن وجود نية لتأجيل ديربي الهلال والنصر، المقرر إقامته مع عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف عبدالعزيز بغلف، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن مقطع فيديو للاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر وهو يتدرب ملاكمة حيث قال بشكل ساخر: " ترى بيزعل عليكم، مليش دعوة " .

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، قد أوضح حقيقة وجود رغبة لتأجيل مباراة الهلال والنصر، المقرر إقامتها مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وقال المريسل: " النصر يعتزم طلب إقامة مباراة النصر والهلال على ملعب الجامعة فزاد خوف بعض إعلاميي الهلال وبعضهم طلب التأجيل، وبعضهم أراد إلصاق التأجيل بأنه مطالب نصراوية، لا لتأجيل الديربي، إقامة المباريات على مواعيدها حق مكتسب للجميع، والتأجيل مرفوض من قبل إدارة النصر، جملة وتفصيلًا " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
لا تلعب بالنار تحرق صبيعك..

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