شاهد.. سخرية عبدالعزيز بغلف من نية تأجيل ديربي الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
سخر عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر، من الأنباء عن وجود نية لتأجيل ديربي الهلال والنصر، المقرر إقامته مع عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف عبدالعزيز بغلف، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن مقطع فيديو للاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر وهو يتدرب ملاكمة حيث قال بشكل ساخر: " ترى بيزعل عليكم، مليش دعوة " .
وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، قد أوضح حقيقة وجود رغبة لتأجيل مباراة الهلال والنصر، المقرر إقامتها مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.
وقال المريسل: " النصر يعتزم طلب إقامة مباراة النصر والهلال على ملعب الجامعة فزاد خوف بعض إعلاميي الهلال وبعضهم طلب التأجيل، وبعضهم أراد إلصاق التأجيل بأنه مطالب نصراوية، لا لتأجيل الديربي، إقامة المباريات على مواعيدها حق مكتسب للجميع، والتأجيل مرفوض من قبل إدارة النصر، جملة وتفصيلًا " .