موقف راموس من مواجهة مايوركا

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، موقف الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، من مباراة فريقه أمام مايوركا، بعدما تعرض للإصابة، مساء الأحد، خلال مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد في الجولة 30، وغادر على إثرها المباراة في الدقيقة 60.
ويواجه ريال مدريد فريق ريال مايوركا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني؛ فيما قالت التقارير أن إصابة راموس عبارة عن كدمة قوية في القدم اليسرى ولا يحتاج لإجراء أشعة.
وفضل زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي، إبعاده عن التدريبات اليوم؛ كإجراء احترازي؛ حيث يفكر في إراحة راموس في مباراة مايوركا المقبلة، على أن يكون المدافع الهداف، جاهزا للقاء إسبانيول في الجولة بعد المقبلة، خاصة في ظل تلاحق المباريات.