اكتشاف سبب مُقلق يزيد فرص الوفاة بـ "كورونا"

وكالات (صدى):
كشفت نتائج دراسة حديثة، أن مرضى فيروس كورونا الأكثر عرضة للوفاة هم الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون الإجهاد “الكورتيزول” في دمهم.
وأوضحت الدراسة التي أجريت في إمبريال كوليدج لندن، أن هؤلاء المرضى تدهورت حالتهم بسرعة أكبر، إذ أن الجسم ينتج الكورتيزول استجابة للإجهاد، ويؤدي ذلك إلى تغيرات في التمثيل الغذائي ووظيفة القلب والجهاز المناعي، لمساعدة الجسم على التأقلم.
وأشارت إلى أن المستويات التي عُثر عليها كانت “ عالية بشكل مثير للقلق ”، إذ تتراوح مستويات الكورتيزول عند الصحة والراحة، من 100-200 نانومتر/لتر وتقريبا صفر عند النوم، بينما وجد الباحثون تلك المستويات لدى المرضى بقيمة 3241 – وهي أعلى بكثير حتى بعد الجراحة الكبرى.