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اندلاع 3 حرائق في أشجار المندق بالباحة

Time منذ يوم
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اندلاع 3 حرائق في أشجار المندق بالباحة

الباحة (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني في الباحة، اليوم الاثنين، من إخماد حريقا نشب في مجموعة من الأعشاب والأشجار بقرية بالحكم التابعة لمحافظة المندق.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق باشرت حادث حريق في مجموعة من الأعشاب والأشجار في تمام الساعة 9:20 من صباح هذا اليوم الاثنين بقرية بالحكم وفي مساحة تقدر بحوالي 300×300.

وقال دايس الغامدي، أنه شارك عدد من فرق الدفاع المدني من مركز النصباء ودوس والبلد وبني حسن والقرى، وتم إخماده ولله الحمد، كما تم تسليم الموقع للجهات ذات العلاقة، كما تمت مباشرة حادث حريق في مركز دوس (عمضان) في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مساحة تقدر بحوالي 90×80 وشارك في إخماد الحريق ثلاث فرق من مركز برحرح ومركز دوس.

وتابع: " وتمت مباشرة حادث حريق بشرى التابع لمحافظة بلجرشي في تمام الساعة 11:38 من صباح هذا اليوم وفي مساحة تقدر بحوالي 500×200 م تقريباً وشارك في الحريق فرقة إطفاء من مركز بالشهم ومركز طيلان والمركز الثاني، وتم دعم الموقف بعدد 4 وايتات مياه تابعة لفرع وزارة المياه، وقد ساعد في انتشار الحريق سرعة الرياح، وكذلك الأعشاب اليابسة " .

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أحدث التعليقات

دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو
دوسري
شي طيب
دوسري
مالت عليكم
دوسري
موووووت قمر جمييييييله ياارض احفظي ماعليكي

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