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فريق بحثي بجامعة أم القرى يكتشف مادة نباتية تقضي على عائلة كورونا

Time منذ 16 دقيقة
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فريق بحثي بجامعة أم القرى يكتشف مادة نباتية تقضي على عائلة كورونا

مكة المكرمة (صدى):
كشف فريق بحثي بجامعة أم القرى، عن نجاحهم في استخلاص مادة نباتية غير ضارة تقضي على عائلة فيروسات كورونا وتطهر الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات.

وأكد رئيس الفريق المكون من أطباء وصيادلة، الدكتور سامي أشقر، أنهم أودعوا طلبًا لبراءة اختراع بتسجيل المادة هيئة الملكية الفكرية بالمملكة.

وأوضح أن المادة أثبتت قدرتها على الحد من انتشار الفيروسات والبكتيريا المستعصية، فيما أثبتت النتائج قدرتها على تطهير الأرضيات والأسطح الصلبة، وتقليل العدوى أثناء ملامسة الإنسان لها.

وبيّن أنه تم البدء في إطلاق المنتج محلياً، إذ بادرت إحدى الشركات المتخصصة بمخاطبة عدة جهات حكومية من وزارات وهيئات للتعاون والمساهمة في إنتاجه.

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. راعــي الـددســـن .
وين المنزل .؟؟. هـذا بيتــها .
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ههههههه . حاســـهم حــوس .😂.
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لــــــــــــذيذ .😋😋 .
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جيـــــده جــــــداً .

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