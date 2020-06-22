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عودة المقهوي إلى التدريبات الجماعية بالنادي الأهلي

Time منذ 40 دقيقة
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عودة المقهوي إلى التدريبات الجماعية بالنادي الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
قالت تقارير بأن الجهاز الطبي للنادي الأهلي، سمح للاعب الفريق حسين المقهوي، بالعودة إلى التدريبات الجماعية اليومية بصورة طبيعية.

وأوضحت التقارير بأن اللاعب نجح في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي شامل من الإصابة التي لحقت به، قبل فترة التوقف، في الأربطة الخلفية للركبة، وحدد له في حينها فترة علاج تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأضافت بانه أنهى فترة العلاج بنجاح خلال الأيام الماضية مستغلا توقف الأنشطة والمنافسات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستأنف النادي تدريباته خلال الأيام المقبلة.

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. راعــي الـددســـن .
وين المنزل .؟؟. هـذا بيتــها .
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