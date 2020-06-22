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"البيئة" بالطائف يكافح أسراب الجراد بعموم المحافظة

Time منذ ساعة
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"البيئة" بالطائف يكافح أسراب الجراد بعموم المحافظة

الطائف (صدى):
قامت فرق مكافحة الجراد الصحراوي ممثلة بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بمكافحة أسراب الجراد بمناطق متفرقة بالمحافظة وخارجها.

ونفذت الفرق في الأيام الماضية عمليات الاستكشاف والمكافحة التي استهدفت عددا من المواقع داخل مدينة الطائف وخارجها وذلك بميسان وبني سعد وبني مالك وغزايل والشفا تحت إشراف رئيس قسم الصحة النباتية بمكتب الطائف المهندس يوسف بن عبدالله العرابي ومتابعة ميدانية من ممثل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس عبدالرحمن الصائغ.

من جهته أوضح مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني أنه لا تزال الفرق تواصل العمليات بهدف القضاء على الآفة الزراعية والحفاظ على مزارع المواطنين ومحاصيلهم في المحافظة ، مشيراً إلى أن المساحة المعالجة قد بلغت حتى الآن 950 هكتارا وباستخدام ما يقارب 750 لترا من المبيدات وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

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