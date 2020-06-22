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تفعيل المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اللجنة الأولمبية

Time منذ 47 دقيقة
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تفعيل المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اللجنة الأولمبية

وكالات (صدى):
أعلنت اللجنة الأولمبية، عن تنظيم مهرجان "ليوم الأولمبي 2020"، غدًا الثلاثاء، وهو اليوم الذي تحتفل فيه اللجنة الأولمبية الدولية وجميع اللجان الأولمبية الوطنية بتأسيس الحركة الأولمبية الدولية في الثالث والعشرين من شهر يونيو من كل عام منذ التأسيس عام 1894م.

ويتم فيه ممارسة العديد من فئات المجتمع الصغار والكبار على مستوى الجنسين سواء المحترفين أو الهواة لعدد من الألعاب الرياضية احتفالاً بتاريخ ولادة الألعاب الأولمبية المعاصرة بشكلها الحالي.

ووجه رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتفعيل المشاركة في هذا اليوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث دعت اللجنة الأولمبية كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساء بالمشاركة في هذه الإحتفالية برفع فيديو في "تويتر" لممارسة إحدى الرياضات والتغريد به في وسم " اليوم الأولمبي " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههه . حاســـهم حــوس .😂.
. راعــي الـددســـن .
لــــــــــــذيذ .😋😋 .
. راعــي الـددســـن .
اووووووووووووف الله ســــلمه .
. راعــي الـددســـن .
جيـــــده جــــــداً .
. راعــي الـددســـن .
اوكــي .

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