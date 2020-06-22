تعرف على خدمات تطبيق "توكلنا" بعد رفع منع التجول

الرياض (صدى):
كشف تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة، أنه بعد رفع منع التجول لم يعد المواطن محتاجًا إلى تصاريح للخروج، وأنه سيعمل على تقديم آخر المستجدات والنصائح للمواطنين بشأن فيروس كورونا.
وقال التطبيق، عبر حسابه "تويتر، في رده على استفسارات المستفيدين ،بأن المواطنين والمقيمين ليسوا في حاجة إلى تصريح، في الوقت الحالي؛ حيث إنه تم رفع منع التجول على جميع مناطق المملكة، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبكل الإجراءات الاحترازية.
وأضاف التطبيق بأنه في ظل مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، سيتم تزويد المواطنين بالإرشادات والتوجيهات وآخر المستجدات حيال التنبيهات الصحية والتعليمات الجديدة لمواجهة الوباء.