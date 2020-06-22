فوائد تناول خل التفاح قبل النوم

أميرة خالد (صدى):
يشمل تناول ملعقة من خل التفاح قبل النوم عدة فوائد؛ حيث يعمل على القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يعود بالنفع على مرضى السكري، نظرًا لمحتواه المرتفع من حمض الأسيتيك الذي يساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم.
ويتحكم خل التفاح في الشهية، كما يحتوي على حمض الخليك الذي يساعد على تعزيز معدل حرق الدهون بالجسم؛ فيما يساعد على تنظيف الجسم من السموم وتنظيف الكبد من السموم والمواد الضارة.
ويؤدي الإفراط في تناول خل التفاح أو شربه دون تخفيفه بالماء لبعض الأضرار، وذلك لاحتوائه على تركيزات عالية من الأحماض التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة، ومنها عسر الهضم والغثيان، تآكل مينا الأسنان، انخفاض نسبة البوتاسيوم بالدم بشكل حاد إذا تم تناوله مع بعض الأدوية، مثل مدرات البول.