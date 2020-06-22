كيفية حماية الهاتف من حرارة الصيف بـ 8 خطوات

وكالات (صدى):
قال الخبير ألكسندر شبير، أن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف تؤثر على الهواتف الذكية وتؤدي إلى تقادم البطاريات بسرعة؛ نظرًا لأنها حساسة للسخونة.
ونصح شبير المستخدمين بعدة نصائح للحفاظ على الهاتف الذكي من حرارة الصيف ومنها عدم تعرض الهاتف الذكي لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة ، وضع الهاتف في جيب المستخدم في حال تواجده في الأماكن المشكوفة، وضع الهاتف في حافظة واقية.
وتابع الخبير بانه في حالة تعرض الهاتف للسخونه يجب إغلاقه، ويفضل ألا يترك الهاتف أو الحاسوب في السيارة، عدم تشغيل مقاطع الفيديو والألعاب، ولا يجوز شحن بطارية الهاتف عندما تكون المنطقة المحيطة 40 درجة، عدم وضع الهاتف في الثلاجة في حال سخونته.