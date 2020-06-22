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طرق حماية الشفاه وترطيبها

Time منذ 5 دقائق
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طرق حماية الشفاه وترطيبها

متابعة:أميرة خالد (صدى):
يشدد الخبراء على العناية بالجلد وحماية البشرة من الشمس، بهدف الحفاظ على شبابها، ولكن على الرغم من الإجراءات المتبعة لذلك تبقى الشفاه من المناطق المنسيّة في مجال الحماية علماً أنها تتعرض بشكل مباشر للأشعة الشمسيّة، مما يؤدي الى لون مغاير للون الوجه .

ونصح الخبراء للحصول على حماية مناسبة للشفاه ، بوضع مستحضرات وقاية من الشمس رقيقة غير مرئية عليها، وزيادة السوائل المعدنية وماء جوز الهند، واستخدام منقوع الشاي الأخضر.

وتابع خبراء نصائحهم بلف مكعبات الثلج بقماش وتمريرها على الشفاه، كما يمكن وضع هلام الصبار مباشرة على الشفاه، كما ان الحليب البارد بواسطة قطعة قطن يحافظ عليها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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