طرق حماية الشفاه وترطيبها

متابعة:أميرة خالد (صدى):
يشدد الخبراء على العناية بالجلد وحماية البشرة من الشمس، بهدف الحفاظ على شبابها، ولكن على الرغم من الإجراءات المتبعة لذلك تبقى الشفاه من المناطق المنسيّة في مجال الحماية علماً أنها تتعرض بشكل مباشر للأشعة الشمسيّة، مما يؤدي الى لون مغاير للون الوجه .
ونصح الخبراء للحصول على حماية مناسبة للشفاه ، بوضع مستحضرات وقاية من الشمس رقيقة غير مرئية عليها، وزيادة السوائل المعدنية وماء جوز الهند، واستخدام منقوع الشاي الأخضر.
وتابع خبراء نصائحهم بلف مكعبات الثلج بقماش وتمريرها على الشفاه، كما يمكن وضع هلام الصبار مباشرة على الشفاه، كما ان الحليب البارد بواسطة قطعة قطن يحافظ عليها.