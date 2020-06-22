نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالأسماء.. التمديد لـ 33 مدير تعليم بالمملكة

Time منذ ساعة
Views 1391
Comment 1
بالأسماء.. التمديد لـ 33 مدير تعليم بالمملكة

الرياض (صدى):
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ،اعتماد التمديد لـ 33 مدير تعليم بالمملكة.

وجاءت أسماء المديرين كالتالي:

أ. حمد بن ناصر حمد الوهيبي

د. خالد بن عبدالله غازي العتيبي

أ. عبدالله بن حمد زويد السبيعي

د. أحمد بن خضران محمد العمري

د. محمد بن إبراهيم محمد آل مغيره

أ. محمد بن عبدالله عبدالرحمن الطريقي

د. خالد بن محمد عبدالله الشبانه

أ. سعيد بن مساعد سعيد الزهراني

أ. سليمان بن عبدالله سالم الخمشي

د. أحمد بن محمد خلف الزائدي

د. سعد بن بركي حمدي المسعودي

أ. طلال بن مبارك مسلم الحربي

أ. محمد بن إبراهيم علي الزاحمي

د. زكي بن رزیق عطاالله الحازمي

أ. ناصر بن عبد الله محمد العبدالكريم

أ. محمد بن علي مجدل القحطاني

أ. سليمان بن عبدالله سليمان الطعيسي

د. خالد بن راجح صالح الراجح

أ. حمد بن محمد عبدالله القضيبي

أ. عايض بن نافع عايض الرحيلي

أ. سعد بن أحمد مبارك الجوني

أ. منصور بن عبدالله منصور شريم

د. حسن بن محمد حسن العلكمي

أ. إبراهيم بن يحيى ناصر كدوان

أ. إبراهيم بن حسين محمد العمري

د. عبدالخالق بن حنش سعيد الزهراني

أ. علي بن محمد علي الجالوق

أ. عثمان بن إبراهيم عثمان العثمان

د. سعيد بن عبدالله جارالله الغامدي

د. محمد بن عبدالله عبدالله الثبيتي

د. إبراهيم بن محمد محمد أبوهادي

د. ملفي بن عبد الرحمن هادي العتيبي

سعيد بن هباش محمد الوادعي

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله تبارك الله،
واضح*** وصريح***
الف مبروووووووووووووووووك,,
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
**- عنابي ياعنابي-** ---------------------------- عنابي .. يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي .. يا أحبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا اكمنه متأكد وعارف انه امورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة وعيونه يا ناس آه يانا بتصحي قلوب نعسانة يا مصبح عليه أمانة لا توصي الحليوة وتقول له انه في أحباب فاتحين للمحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة ياعيني عليك ياقلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوه بحبي وانا مالي الحليوه ولأمتى البعاد متقدر انا بسأل عليه وبدور والفكر بهواه متحير ولا جاش الحليوه يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة .. ايه قصده الحليوة
واضح*** وصريح***
لا تلعب بالنار تحرق صبيعك..

أخر الأخبار

بالفيديو .. حكم وضع المرأة لربطات شعر ملونة
بالفيديو .. حكم وضع المرأة لربطات شعر ملونة
Time منذ 6 دقائق Views 1059
مصرع 23 مسلحا حوثيا بكمين للجيش اليمني في نهم
مصرع 23 مسلحا حوثيا بكمين للجيش اليمني في نهم
Time منذ 10 دقائق Views 1142
القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض
القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض
Time منذ 17 دقيقة Views 1222
تجديد عقد إدواردو مع الهلال رسميا
تجديد عقد إدواردو مع الهلال رسميا
Time منذ 20 دقيقة Views 1278
طريقة الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي
طريقة الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي
Time منذ 24 دقيقة Views 1228
شركة الكهرباء تحذر من العبث بمكونات العدادات الكهربائية
شركة الكهرباء تحذر من العبث بمكونات العدادات الكهربائية
Time منذ 25 دقيقة Views 1237
سفير المملكة باليمن يعلن على استجابة اليمنيين إلى وقف إطلاق النار
سفير المملكة باليمن يعلن على استجابة اليمنيين إلى وقف إطلاق النار
Time منذ 28 دقيقة Views 1263
بالفيديو.. جميع الاتحادات والأندية ملزمة باتباع الدليل الإرشادي الخاص بالتدريبات
بالفيديو.. جميع الاتحادات والأندية ملزمة باتباع الدليل الإرشادي الخاص بالتدريبات
Time منذ 38 دقيقة Views 1288
أمير تبوك : تأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في نيوم
أمير تبوك : تأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في نيوم
Time منذ 46 دقيقة Views 1321
التحالف: سننشر مراقبين على الأرض في "أبين" لمراقبة وقف إطلاق النار
التحالف: سننشر مراقبين على الأرض في "أبين" لمراقبة وقف إطلاق النار
Time منذ 46 دقيقة Views 1305