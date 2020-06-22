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91 رحلة جوية من مصر للطيران إلى المملكة

Time منذ 24 دقيقة
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91 رحلة جوية من مصر للطيران إلى المملكة

الرياض (صدى):
كشفت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، عن استئناف حركتها، وعرضت دليل الرحلات إلى العالم من أول يوليو؛ بل وأتاحت كذلك لعملائها الحجز الإلكتروني.

ووفرت الشركة، 91 رحلة إلى السعودية بواقع 35 رحلة إلى جدة و21 إلى المدينة المنورة و21 إلى الرياض و14 إلى الدمام، و28 رحلة إلى الكويت، و3 رحلات إلى سلطنة عمان، و3 رحلات إلى البحرين، و5 رحلات إلى العراق.

وأكدت أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير والاتصالات بين الدول وفتح المطارات في الوجهات المحددة، وكشفت الشركة عن تدابير وإجراءات صحية واحترازية إضافية، تُحقق معايير الصحة والسلامة في الطائرة لجميع الركاب.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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