4 سلوكيات في الحياة تجعل المناعة أقوى

أميرة خالد (صدى):
كشف العالم في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، عن أربعة سلوكيات في الحياة تجعل المناعة أقوى، محذرًا من المواد التصنيعية والمكملات الغذائية.
وأوضح فهد الخضيري، إن المناعة تكون قوية بتنفيذ التالي: ترك التدخين، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي، والغذاء الذي يحتوي على مضادات أكسدة (ورقيات، خضار، ثوم، بصل، عسل، الحبة السوداء، الفواكه الحمضية...الخ)، فضلًا عن تجنب المواد التصنيعية، وكذلك المكملات الغذائية إلا إذا وصفها الطبيب المعالج.
وأكد "الخضيري" على تجنب الدعايات الكاذبة التي تبيع الوهم أو أدوية عشبية مجهولة لم تثبت فوائدها إلا بإعلانات كاذبة؛ فيما قال أن الصحة هي عوامل صحية وغذائية ورياضية وسلوكية تتراكم وتتجمع على مدى السنين إلى أن تصل بالشخص إلى ما هو عليه الآن، وليست الصحة رجيمًا قاسيًا لمدة أسبوع ثم العودة للغذاء والسلوك السيء.