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4 سلوكيات في الحياة تجعل المناعة أقوى

Time منذ يوم
Views 1376
4 سلوكيات في الحياة تجعل المناعة أقوى

أميرة خالد (صدى):
كشف العالم في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، عن أربعة سلوكيات في الحياة تجعل المناعة أقوى، محذرًا من المواد التصنيعية والمكملات الغذائية.

وأوضح فهد الخضيري، إن المناعة تكون قوية بتنفيذ التالي: ترك التدخين، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي، والغذاء الذي يحتوي على مضادات أكسدة (ورقيات، خضار، ثوم، بصل، عسل، الحبة السوداء، الفواكه الحمضية...الخ)، فضلًا عن تجنب المواد التصنيعية، وكذلك المكملات الغذائية إلا إذا وصفها الطبيب المعالج.

وأكد "الخضيري" على تجنب الدعايات الكاذبة التي تبيع الوهم أو أدوية عشبية مجهولة لم تثبت فوائدها إلا بإعلانات كاذبة؛ فيما قال أن الصحة هي عوامل صحية وغذائية ورياضية وسلوكية تتراكم وتتجمع على مدى السنين إلى أن تصل بالشخص إلى ما هو عليه الآن، وليست الصحة رجيمًا قاسيًا لمدة أسبوع ثم العودة للغذاء والسلوك السيء.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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