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تعرف على طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي

Time منذ 27 دقيقة
Views 1254
تعرف على طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في تقديم خدمة حجز موعد الضمان الإجتماعي ، لمن يرغب في مراجعة مكاتب الضمان في كل المناطق عبر موقع الوزارة، وذلك بعد أن أطلقت في وقت سابق خدمة الموعد الإلكتروني.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة حجز موعد في الضمان الاجتماعي اتباع الخطوات التالية وأولها الدخول إلى موقع الوزارة ،ثم الإنتقال إلى صفحة حجز موعد مسبق، لإختيار نوع الخدمة، حجز موعد الضمان الإجتماعي.

وتأتي الخطوة التالية باستكمال البيانات الأساسية وإختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

وللدخول لحجز موعد الضمان الإجتماعي إضغط الرابط التالي هنا

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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