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أرامكو تتيح التقديم في برنامج «التدرج المهني»

Time منذ 34 دقيقة
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أرامكو تتيح التقديم في برنامج «التدرج المهني»

الرياض (صدى):
أتاحت شركة أرامكو، لخريجي وخريجات الثانوية العامة، التقديم في برنامج «التدرج المهني» الذي يمنح فرصة تدريبية للتزوّد بالمهارات اللازمة والاستعداد لمسيرتهم الوظيفية وأحلامهم المستقبلية.

ويوفر البرنامج للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة؛ لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية؛ فيما تختلف الفترة الزمنية للبرنامج حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين، ويشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة.

وأوضحت أرامكو، أن التقديم بالبرنامج يبدأ اليوم الإثنين، وينتهي يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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