أرامكو تتيح التقديم في برنامج «التدرج المهني»

الرياض (صدى):
أتاحت شركة أرامكو، لخريجي وخريجات الثانوية العامة، التقديم في برنامج «التدرج المهني» الذي يمنح فرصة تدريبية للتزوّد بالمهارات اللازمة والاستعداد لمسيرتهم الوظيفية وأحلامهم المستقبلية.
ويوفر البرنامج للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة؛ لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية؛ فيما تختلف الفترة الزمنية للبرنامج حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين، ويشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة.
وأوضحت أرامكو، أن التقديم بالبرنامج يبدأ اليوم الإثنين، وينتهي يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــا .