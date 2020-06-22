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وفاة ضحية "حريق سميراء" بعد معاناة 15 عاما

Time منذ 44 دقيقة
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وفاة ضحية "حريق سميراء" بعد معاناة 15 عاما

نايف السالم (صدى):
بعد معاناة دامت لـ15 عام أسدل الستار على الفصل الأخير منها بوفاة صاحبها، نايف الحربي المعروف بضحية "حريق سميراء" وهو من سكان قرية "كتيفة" التي تبعد 30 كم عن سميراء 180كلم جنوب شرق حائل.

وبدأت قصة معاناة الحربي بعد تعرضه لحريق نشب في غرفة منزله وهو نائم، مما تسبب في حروق بجسده وصلت لـ 70% فقد بسببه أعضاء من جسده كاليد وتشوهات بالوجه والرقبة ، ونقله الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله إلى مركز المريض الدولي بمستشفى ماساسوتش العام بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تلقى العلاج هناك حتى تحسنت حالته.

ووجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 2017 بعلاج نايف الحربي ، والذي يحتاج لزراعة يد ووجه وجلد للجسم، ووجّه سموه بعلاجه في أحد المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونعاه اليوم مدير إدارة العمل الإنساني بجمعية الصفا الخيرية عبدالمانع العجمي ، الذي كرس نفسه لخدمته خلال فترة علاجه ، مترحمًا على المتوفى، ومقدمًا تعازيه لذويه؛ فيما قدّم خلال تغريدته شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأميرة لمياء بنت بدر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد بن بندر، والأمير سعود بن عبدالله، والشيخ نغيمش بن فهد بن قروش، الذين كان لهم دور بارز جدًّا في علاج "الحربي" وتسهيل كافة إجراءاته.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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