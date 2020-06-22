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معهد الحرم المكي يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ

Time منذ ساعة
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معهد الحرم المكي يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامه الثلاثة: القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي.

وبين مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي بأن التسجيل سيكون متاحاً ،عبر الرابط الإلكتروني حتى يوم الاثنين الخامس عشر من الشهر القادم .

وأوضح بأن إدارة المعهد حددت شروطًا للقبول في المعهد وهي أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيدجداً وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يُحدَّد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ،وأن يكون لائقاً طبياً.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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