نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

كاريلي ينقذ جوناس من الرحيل

Time منذ ساعة
Views 1331
كاريلي ينقذ جوناس من الرحيل

نواف السالم (صدى):
يستمر اللاعب البرازيلي جوناس، مع نادي الاتحاد عقب التحرك من مواطنه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي؛ حيث كان على قائمة الراحلين عن النادي، وذلك بسبب عدم تأثيره الفني مع الفريق الكروي الأول خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت تقارير صحافية، أن كاريلي غيّر موقف النادي من جوناس، حيث سيصل اللاعب رفقة الجهاز الفني واللاعبين الأجانب للانتظام في التدريبات، بعد أن كان قريبًا من الرحيل عن العميد.

ويرغب كاريلي في الاعتماد على جوناس خلال الفترة المقبلة في مباريات الاتحاد مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

أخر الأخبار

استمرار إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر
استمرار إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر
Time منذ 27 ثانية Views 1007
طرق حماية الشفاه وترطيبها
طرق حماية الشفاه وترطيبها
Time منذ 4 دقائق Views 1074
جامعة القصيم تقيم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات
جامعة القصيم تقيم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات
Time منذ 12 دقيقة Views 1189
فحوصات طبية شاملة للاعبي نادي الهلال
فحوصات طبية شاملة للاعبي نادي الهلال
Time منذ 17 دقيقة Views 1215
91 رحلة جوية من مصر للطيران إلى المملكة
91 رحلة جوية من مصر للطيران إلى المملكة
Time منذ 23 دقيقة Views 1278
تعرف على طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي
تعرف على طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي
Time منذ 26 دقيقة Views 1248
ضبط 675 بسطة عشوائية لباعة مخالفين بأبها
ضبط 675 بسطة عشوائية لباعة مخالفين بأبها
Time منذ 26 دقيقة Views 1256
4 سلوكيات في الحياة تجعل المناعة أقوى
4 سلوكيات في الحياة تجعل المناعة أقوى
Time منذ 30 دقيقة Views 1113
بلدية الخبر تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل عدد من طرق الأحياء
بلدية الخبر تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل عدد من طرق الأحياء
Time منذ 31 دقيقة Views 1243
بالصور.. سقوط 3 أشخاص في بئر بأبها
بالصور.. سقوط 3 أشخاص في بئر بأبها
Time منذ 31 دقيقة Views 1232