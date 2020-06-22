كاريلي ينقذ جوناس من الرحيل

نواف السالم (صدى):
يستمر اللاعب البرازيلي جوناس، مع نادي الاتحاد عقب التحرك من مواطنه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي؛ حيث كان على قائمة الراحلين عن النادي، وذلك بسبب عدم تأثيره الفني مع الفريق الكروي الأول خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت تقارير صحافية، أن كاريلي غيّر موقف النادي من جوناس، حيث سيصل اللاعب رفقة الجهاز الفني واللاعبين الأجانب للانتظام في التدريبات، بعد أن كان قريبًا من الرحيل عن العميد.
ويرغب كاريلي في الاعتماد على جوناس خلال الفترة المقبلة في مباريات الاتحاد مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.