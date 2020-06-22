تقارير ترصد مفاتيح ريال مدريد السبعة لإقتناص لقب «الليغا»

وكالات (صدى):
رصدت تقارير تحت عنوان "مفاتيح ريال مدريد السبعة لاقتناص لقب"الليغا" طريق "الميرنغي" الصعب للوصول إلى صدارة الدوري الإسباني، وكيف إنتزع ريال مدريد صدارة الدوري بفوزه خارج أرضه على ريال سوسيداد الأحد .
ويذكر أن ريال مدريد تساوى في رصيد النقاط مع برشلونة حامل اللقب ولكل منهما 65 نقطة بعد 30 جولة، لكنه انتزع القمة بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة. ويأتي سوسيداد سادسا برصيد 47 نقطة.
وقالت التقارير أن ثمانية أيام كانت كافية لاستعادة الصدارة بعد فقدانها قبل التوقف، وقد سمح التدرّج المثالي للفريق الأبيض بالعودة في وقت قياسي، وحان الوقت للدفاع عن الصدارة، وريال مدريد ينتصر بفضل العديد من الجوانب، كما أن المستوى التنافسي كان جيدا.