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هيا مرعشلي: الثقة بالنفس درع يحميك
منذ 10 دقائق
314
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .
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