نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمانة المدينة تستمر في الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1207
أمانة المدينة تستمر في الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة

المدينة المنورة (صدى):
تستمر أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، في تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة.

وأكدت الأمانة إن الفرق الرقابية تُكثفت جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل، بهدف التأكد من التزامها بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، لافتة إلى أن هذه الحملات لرفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظا على صحة الجميع.

وأوضحت أنه يأتي ذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها؛ مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة إجراءات الحد من انتشار الفيروس على المنشآت المخالفة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

أخر الأخبار

هيا مرعشلي: الثقة بالنفس درع يحميك
هيا مرعشلي: الثقة بالنفس درع يحميك
Time منذ 10 دقائق Views 312
أمانة المدينة تستمر في الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة
أمانة المدينة تستمر في الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة
Time منذ 11 دقيقة Views 1207
لقاح صيني لفيروس كورونا يدخل مرحلته الثانية للإختبارات البشرية
لقاح صيني لفيروس كورونا يدخل مرحلته الثانية للإختبارات البشرية
Time منذ 12 دقيقة Views 1202
مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 ملايين ريال
مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 ملايين ريال
Time منذ 17 دقيقة Views 1257
وظيفة إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات
وظيفة إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات
Time منذ 20 دقيقة Views 1216
أمانة جدة تواصل جولاتها الرقابية على محال صوالين الحلاقة والتزيين النسائي
أمانة جدة تواصل جولاتها الرقابية على محال صوالين الحلاقة والتزيين النسائي
Time منذ 21 دقيقة Views 1225
بدء التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية في الخرج
بدء التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية في الخرج
Time منذ 31 دقيقة Views 1231
هنا شيحة تمثل أمام محكمة التهرب الضريبي
هنا شيحة تمثل أمام محكمة التهرب الضريبي
Time منذ 33 دقيقة Views 1112
فيديو قديم يكشف إسم عائلة المطربة شمس الحقيقي
فيديو قديم يكشف إسم عائلة المطربة شمس الحقيقي
Time منذ 35 دقيقة Views 1116
ضبط ضغط الدم المرتفع بتناول عدة فواكه صيفية
ضبط ضغط الدم المرتفع بتناول عدة فواكه صيفية
Time منذ 35 دقيقة Views 1105