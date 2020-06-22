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أمانة جدة تواصل جولاتها الرقابية على محال صوالين الحلاقة والتزيين النسائي

Time منذ 21 دقيقة
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أمانة جدة تواصل جولاتها الرقابية على محال صوالين الحلاقة والتزيين النسائي

جدة (صدى):
واصلت فرق أمانة محافظة جدة الرقابية جولاتها على صوالين الحلاقة والتزيين النسائي للتأكد من تطبيقها للإجراءات الإحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لمختلف الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية، خاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية .

وأضاف أنه تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ "البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث تم خلال اليوم الأول تنفيذ 2070 جولة رقابية تشمل جميع الأنشطة، وتم رصد 366 مخالفة للاجراءات الإحترازية، وإغلاق 41 صالون حلاقة مخالف للبروتوكولات الوقائية وكذلك تم اغلاق 130 محل بأنشطة تجارية متنوعة .

وأكد ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية، ومحال التزيين النسائي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات ، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة ، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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