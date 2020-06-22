ضبط ضغط الدم المرتفع بتناول عدة فواكه صيفية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تلعب فاكهة المانجو، دورا في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوي 100 غرام من المانجو على 168 ملليغرام من البوتاسيوم، فيما يعد البطيخ مصدرا غنيا بالليكوبين الذي يساعد على تعزيز صحة القلب، إلى جانب البيتا كاروتين وفيتامين سي ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم.
ويتميز الموز بقلة الصوديوم، ويعتبر من أفضل الأطعمة التي يحتاجها مرضى ارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي 100 غرام من الموز على 358 ملليغرام من البوتاسيوم، فضلاً عن الكربوهيدرات الصحية والمياه؛ فيما تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.
ويعتبر الكيوي من أفضل الفواكه الصحية لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وفقدان الوزن، وفيتامين سي الذي يعمل على تقوية المناعة والحفاظ على صحة الجلد، كما يعمل على ضبط ضغط الدم.