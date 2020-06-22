أليكس تيكسيرا على رادار النصر

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي النصر يسعى لضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم جيانجسو سونينغ الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت التقارير، أن تعاقد اللاعب البرازيلي، الذي تعد قيمته التسويقية 13.5 مليون يورو، ينتهي مع ناديه الصيني في يناير 2020؛ فيما عرض النصر على وكيل أعمال اللاعب، التعاقد معه لمدة موسمين مقابل 4 ملايين يورو لكل عام.
وأكدت أن النصر، لم يتقدم بالعرض الرسمي للنادي الصيني، قبل الحصول على موافقة اللاعب، بشأن موافقته على الانتقال للعب في دوري المحترفين؛ بينما نادي كورينثيانز البرازيلي يراقب اللاعب، الذي سيكون حرا في نهاية هذا العام.