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أليكس تيكسيرا على رادار النصر

Time منذ 43 دقيقة
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أليكس تيكسيرا على رادار النصر

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي النصر يسعى لضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم جيانجسو سونينغ الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن تعاقد اللاعب البرازيلي، الذي تعد قيمته التسويقية 13.5 مليون يورو، ينتهي مع ناديه الصيني في يناير 2020؛ فيما عرض النصر على وكيل أعمال اللاعب، التعاقد معه لمدة موسمين مقابل 4 ملايين يورو لكل عام.

وأكدت أن النصر، لم يتقدم بالعرض الرسمي للنادي الصيني، قبل الحصول على موافقة اللاعب، بشأن موافقته على الانتقال للعب في دوري المحترفين؛ بينما نادي كورينثيانز البرازيلي يراقب اللاعب، الذي سيكون حرا في نهاية هذا العام.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 .
. راعــي الـددســـن .
ما حاول الانتحار . هـذا مشــنوق .
. راعــي الـددســـن .
ماهــــو صاحــــي .
القرشي
اذناب قطر وتركيا وايران المجوسية شادين حيلهم هاذي ألأيام . ياخبله ترا الرياض هي عاصمة مملكتنا وفيها مواطنين من جميع انحاء المملكة ويعملون في جميع القطاعات الحكومية وألأهلية ومنهم من استقر منذ تأسيس المملكة فيها بإختصار الرياض هي أم جميع المواطنين فأنثبري يانباحة ولو كان فيك خير إنتي واللي جنبك كان وجهتوا بوصلتكم صوب من دمر بلادكم وشرد شعبكم وقتل ابنائكم وليس صوب من تمد لهم يد العون والمساعدة والحماية ... فعلآ اتقي شر من احسنت إليه .
. راعــي الـددســـن .
😂😂😂😂😂😂 . دب جيعان . 🐻 .

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