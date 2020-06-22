تعرفي على أضرار أشعة الكمبيوتر على بشرتك وطرق الوقاية منها

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة الأضرار التي قد تصيب بشرتك بسبب الضوء الأزرق الذي يصدر من شاشة الكمبيوتر، بأن هذا الضوء ينشط الشوارد الحرة الضارة التي تعزز ظهور علامات الشيخوخة.
وأوضحت الدراسة، بأنه لتجنب هذة الأضرار يجب أن تلجئي، إلى بعض الإجراءات الوقائية التي تحمي بشرتك من هذا الضرر، ومنها تطبيق كريم الوقاية من أشعة الشمس يوميا.
وتابعت الدراسة أنه يجب إستخدام واقي الشمس يحتوي على ثاني أوكسيد الزنك أو ثاني أوكسيد التيتان لأنه يعكس الأشعة ويحد من تأثيرها على البشرة.
وأوضحت الدراسة أنه من الضروري العناية اليومية بالبشرة من خلال تطبيق منتجات تحتوي على مكونات مضادة للأكسدة وخصوصاً الفيتامينين C وE. فهذا يساعد عل الحد من تأثير الضوء الأزرق عليها ويحميها من ظهور الخطوط والتجاعيد وعلامات التعب.