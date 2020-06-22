التحقيقات البريطانية تكشف الدوافع الإرهابية لدى المشتبه به في حادث ريدينج

لندن (صدى):
أكد الأمن البريطاني أن التحقيقات مع الليبي المشتبه به في حادث ريدينج خيرى سعد الله، أثبتت دوافعه الإرهابية، كما شهد موقع حادث الطعن الذي وقع بمدينة ريدنج البريطانية، تواجد أمنى مكثف من عناصر الشرطة، كما فرض الأمن طوقا أمنيا في مكان الحادث حتى الإنتهاء من التحقيقات.
وقال مصدر أمنى ببريطانيا، إن ليبيا يبلغ من العمر 25 عاما، ويدعى خيرى سعد الله، هو الذى اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين فى بلدة ريدينج بإنجلترا.
وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت عن حادث طعن وقع الليلة الماضية فى ريدينج وهو عمل إرهابى ، وأن شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا ستتولى التحقيق فى الحادث.