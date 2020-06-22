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أبرز مميزات سيارة Nissan X-Trail 2020

Time منذ 4 أيام
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أبرز مميزات سيارة Nissan X-Trail 2020

أميرة خالد (صدى):
حصلت نيسان اكس تريل 2021 الجديدة كلياً، على الواجهة بشبك على شكل حرف V تحيطه مصابيح أمامية مزدوجة، مع وجود كسوة بلاستيكية، مرايا بأعلى الأبواب، سقف ديناميكي ذو لون متباين.

ويعد الموديل أصغر من السابق بمقدار طفيف مع زيادة المساحة الداخلية بفضل الانتقال لمنصة هيكلية جديدة مع نظام تعليق محدّث لتكون أكثر ثباتاً وراحة؛ بينما الداخلية حازت على تحديثات ومميزات متعددة بينها: مقاعد جلد راقية، سقف بانورامي، شاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام ملاحة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى لوحة عدادات 7 بوصة أو رقمية 12.3 بوصة، شحن لاسلكي للجوال، نظام صوتي Bose بـ 10 سماعات، إضاءة محيطية وأكثر؛ بينما الأنظمة المساعدة للسائق مدعومة بتقنيات بروبايلوت عبر رادار محدّث وكاميرا جديدة لتحسين التعرف على المشاة والأجسام المواجهة للسيارة.

وحصلت على المحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 181 حصان وعزم 245 نيوتن متر بناقل CVT؛ فيما تنطلق اكس تريل 2021 في الأسواق بالخريف القادم، أما السعر المتوقع 85,000 ريال أي 22,600 دولار دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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