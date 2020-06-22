طرق طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف

أميرة خالد (صدى):
يتعرض أصحاب البشرة الدهنية لمشاكل عديدة خلال فصل الصيف، بسبب أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة ، لذا يبحث أصحاب هذة النوعية من البشرة عن حيل بسيطة تحميها من تفاعل أشعة الشمس.
ومن بين الحيل المفيدة في ذلك استبدال البودرة السائلة بمسحوق معدنى، مع إستخدام مصل "سيرم " في الصباح والمرطب ليلاً، واستخدام كريم وقاية من الشمس.
ويستخدم مكياج أو ماسكرا مقاوم للماء، وقادرة على الإمتصاص، ويجب على أصحاب البشرة الدهنية تقشيرها في مدة تتراوح بين خمسة وعشرين يومًا وثلاثين يومًا لدورة كاملة واحدة.