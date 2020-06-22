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«الحصيني»‏: رياح نشطة على عدة مناطق (صور)

Time منذ 31 دقيقة
Views 1284
«الحصيني»‏: رياح نشطة على عدة مناطق (صور)

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، بوجود رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " واضح تأثير الكتلة المعتدلة في طبقات الجو العليا على الحرارة التي سجلت فجر اليوم الأثنين141/11/1هـ كما في الصورة كانت من معتدلة إلى لطيفة على مدن المملكة والخليج".

وأضاف "الحصيني" : "اليوم متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والربع الخالي والشمالية ومتوسطة في غالبها على الوسطى والساحل الغربي ".

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أحدث التعليقات

زوروني كل سنة مره
ليه ياعريس حرام عليك والله جنبك قمر
زوروني كل سنة مره
شاطر ياقطيو
زورني كل سنة مره
نهاية مخزية للجميع المحاسب الشاذ والثلاثة اللي معه . اللهم ارزقني حسن الخاتمه يوم اللقاك ياربي اللهم لا تفتني في ديني وارني طريق الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابة . لا اله الا اني ربي عليك توكلت وبك آمنت ولا ملجاء ولامنجى منك الا اليك . وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين
زوروني كل سنة مره
ياكثرهم اصحاب هالحركات واصبحت ظاهره ( من أمن العقوبة أساء الادب) غلظوا العقوبات يخاف الجميع ( اضرب العيبة يخاف الجمل ) المثل يقول
زوروني كل سنه مره
فقط 12 مليون والله قليلة

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