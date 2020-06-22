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شركة ساسرف توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1325
شركة ساسرف توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية "ساسرف" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس التخطيط وتطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، ومحلل الخزانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

زوروني كل سنة مره
ليه ياعريس حرام عليك والله جنبك قمر
زوروني كل سنة مره
شاطر ياقطيو
زورني كل سنة مره
نهاية مخزية للجميع المحاسب الشاذ والثلاثة اللي معه . اللهم ارزقني حسن الخاتمه يوم اللقاك ياربي اللهم لا تفتني في ديني وارني طريق الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابة . لا اله الا اني ربي عليك توكلت وبك آمنت ولا ملجاء ولامنجى منك الا اليك . وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين
زوروني كل سنة مره
ياكثرهم اصحاب هالحركات واصبحت ظاهره ( من أمن العقوبة أساء الادب) غلظوا العقوبات يخاف الجميع ( اضرب العيبة يخاف الجمل ) المثل يقول
زوروني كل سنه مره
فقط 12 مليون والله قليلة

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