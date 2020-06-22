شركة ساسرف توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية "ساسرف" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل الصناعية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس التخطيط وتطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، ومحلل الخزانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .