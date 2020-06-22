نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بعد اختفائها لـ15 دقيقة عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج «نور»

Time منذ 46 دقيقة
Views 1334
بعد اختفائها لـ15 دقيقة عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج «نور»

الرياض (صدى):
تسبب إختفاء خانة تسجيل الأبناء وإستبدالها بخانة ربط الأبناء عند إنطلاق برنامج نور لتسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1442 هـ في مفاجأة لأولياء الأمور، واستغرق إختفاء خانة التسجيل قرابة الـ15 دقيقة من الموقع لتعود من جديد بعدها.

وأوضحت التفاصيل ، بصعود البرنامج للترند الأول على تويتر عبر هاشتاق #نظام_نور، الذي طاله انتقادات الكثيرين في كل مرة يتوجهون فيها للتسجيل متسائلين عن الصعوبة البالغة التي تتكرر في كل مرة يقومون فيها بالتسجيل في البرنامج مع كل انطلاقة له.

وقدمت إدارة التعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات خدمة التواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق الواتس آب، وذلك مع بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زوروني كل سنة مره
ليه ياعريس حرام عليك والله جنبك قمر
زوروني كل سنة مره
شاطر ياقطيو
زورني كل سنة مره
نهاية مخزية للجميع المحاسب الشاذ والثلاثة اللي معه . اللهم ارزقني حسن الخاتمه يوم اللقاك ياربي اللهم لا تفتني في ديني وارني طريق الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطل وارزقني اجتنابة . لا اله الا اني ربي عليك توكلت وبك آمنت ولا ملجاء ولامنجى منك الا اليك . وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين
زوروني كل سنة مره
ياكثرهم اصحاب هالحركات واصبحت ظاهره ( من أمن العقوبة أساء الادب) غلظوا العقوبات يخاف الجميع ( اضرب العيبة يخاف الجمل ) المثل يقول
زوروني كل سنه مره
فقط 12 مليون والله قليلة

أخر الأخبار

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول الخميس القادم
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول الخميس القادم
Time منذ 37 ثانية Views 1004
سوسن بدر تواجه شائعة خطوبتها بالظهور حافية القدمين (صورة)
سوسن بدر تواجه شائعة خطوبتها بالظهور حافية القدمين (صورة)
Time منذ 10 دقائق Views 1060
زوجة تطلب الخلع بعد 16 يوم من الزواج: صارحني بزواجه بأخرى
زوجة تطلب الخلع بعد 16 يوم من الزواج: صارحني بزواجه بأخرى
Time منذ 12 دقيقة Views 226
أبرز مميزات سيارة Nissan X-Trail 2020
أبرز مميزات سيارة Nissan X-Trail 2020
Time منذ 23 دقيقة Views 1083
«الحصيني»‏: رياح نشطة على عدة مناطق (صور)
«الحصيني»‏: رياح نشطة على عدة مناطق (صور)
Time منذ 31 دقيقة Views 1282
طرق طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف
طرق طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف
Time منذ 32 دقيقة Views 1115
روان بن حسين تحتفل بعيد الأب برسالة رومانسية لزوجها وصورة تجمعهم
روان بن حسين تحتفل بعيد الأب برسالة رومانسية لزوجها وصورة تجمعهم
Time منذ 39 دقيقة Views 249
بعد اختفائها لـ15 دقيقة عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج «نور»
بعد اختفائها لـ15 دقيقة عودة أيقونة تسجيل الأبناء ببرنامج «نور»
Time منذ 46 دقيقة Views 1334
شركة ساسرف توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
شركة ساسرف توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
Time منذ 54 دقيقة Views 1320
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر
Time منذ 59 دقيقة Views 1349